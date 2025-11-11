Kritik görüşme öncesi Şara’ya suikast iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 79 yılın ardından ilk kez Suriyeli bir lideri ağırlıyor. Üst düzey kaynaklara göre Suriye güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'ya yönelik iki ayrı DEAŞ suikast girişimini engelledi. Elde edilen bilgilere göre bölgesel bir Orta Doğu yetkilisi, son birkaç ay içinde ortaya çıkarılan suikast planlarının Şara için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Yetkililere göre, planlardan biri Şara'nın önceden ilan edilmiş bir resmi programa yönelikti; konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı verilmedi.