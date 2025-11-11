Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bakanı Bedir Abdulati, 12 Kasım Çarşamba günü Ankara'ya geliyor.Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda; 2026 iki ülke Cumhurbaşkanları'nın eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak. Gazze'deki ateşkes ve yeniden inşa süreci de değerlendirilecek.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler son dönemde üst düzey temas ve ziyaretlerle güçlendi. Bakan Fidan ve Bakan Abdulati, ikili ve bölgesel meselelerde düzenli temas ve koordinasyonu sürdürürken, Bakan Abdulati, son olarak 4 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan ise 9 Ağustos'ta ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 13 Ekim'de Mısır'ı ziyaret etti. Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ve ihracat ortağı Mısır'ın 2024'te ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracat 4,2 milyar dolar, ithalat ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedildi.İkili ticaret hacmi için ilerleyen döneme yönelik ortak hedef iki Cumhurbaşkanı tarafından 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ikili ilişkilerdeki güçlenme eğilimi, bölgesel istikrar ve barış arayışlarında iki önemli aktör olan Türkiye ve Mısır'ın konumlarının pekişmesine de katkı sağlıyor. Son dönemde Türkiye ile Mısır arasında güçlenen bölgesel diyalog ve temaslar, iki ülkenin dış politika hedeflerine ve geniş bir yelpazede bölgesel güvenlik ve istikrar için fayda sağlayıcı kazanımlara vesile teşkil ediyor.