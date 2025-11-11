Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de yaşam durdu!

MUSTAFA Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87. yılında Türkiye'de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. İzmir'de yayalar oldukları yerde durup saygı duruşunda bulunurken, seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Cumhuriyet Meydanı'ndan yükselen sirenler, taşıtların kornalarıyla tüm kente yayıldı. İzdeniz gemileri körfezde sirenleriyle eşlik etti. İzmirliler 7'den 70'e toplu taşıma araçlarında, caddelerde, meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, şehrin dört bir yanında Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

AYDIN Valiliği önünde gerçekleşen anma törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri katıldı. Meşalelerin yakıldığı, Türk bayraklarının göndere çekildiği tören, Ata'ya duyulan özlemin dile getirilmesiyle sona erdi.

DENİZLİ'DE Valilik önünde düzenlenen törende Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu çelenk sundu. Meydanda 500 kişi tarafından Atatürk portresinin koreografisi oluşturuldu.

ŞEHZADELER ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önündeki anma törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban katıldı. Bir temizlik işçisi de elindeki süpürgeyi kenara bırakıp saygı duruşuna geçti.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Datça'da, açık deniz yüzme sporcuları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında 09.05'te denizde saygı duruşunda bulundu.