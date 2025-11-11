Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı.

SATIŞ HACMİ YILLIK YÜKSELDİ

Buna göre, Ticaret satış hacmi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 arttı.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.