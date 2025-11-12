Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen C130 kargo uçağı Gürcistan'a düştü: 20 şehidimiz var!

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
"DÜŞEN UÇAĞIN İNCELEMESİNE BAŞLANDI"
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30'da çalışmalara başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
20 ŞEHİDİMİZ VAR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı uçak kazasında 20 personelin şehit olduğunu açıkladı...
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
Gökhan KORKMAZ (Hv.Plt.Yb.)
Serdar USLU (Hv.Plt.Bnb.)
Nihat İLGEN (Hv.Plt.Bnb.)
Cüneyt KANDEMİR (Hv.Plt.Ütğm.)
Emre MERCAN (Hv.Uçk.Bkm.Ütğm.)
Nuri ÖZCAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.)
Ümit İNCE (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.)
Hamdi Armağan KAPLAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Burak ÖZKAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
İlker AYKUT (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Akın KARAKUŞ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Emrah KURAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Ramazan YAĞIZ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş)
Emre ALTIOK (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Berkay KARACA (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Burak İBİĞİ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
İlhan ONGAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Ahmet Yasir KUYUCU (Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş.)
Cem DOLAPÇI (Hv.Uls.Uzm.Çvş.)
Emre SAYIN (Hv.Uls.Uzm.Çvş.)