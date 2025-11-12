Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen C130 kargo uçağı Gürcistan'a düştü: 20 şehidimiz var!

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.