  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Şehit ailelerine, evlatlarının şehadet haberleri verilirken duygu dolu anlar yaşandı. Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in acılı babası yaptığı açıklamada, 'Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum.' ifadelerini kullandı.

AA

Giriş Tarihi:

Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

Kahraman şehit pilotun babasından duygu dolu sözler! Bu vatan için ben bile gider şehit olurum...

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA