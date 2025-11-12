Kargo uçağımız Gürcistan’da düştü!

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. MSB, "Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de askerlerin hayatını kaybet mesi nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor" ifadelerini kullandı.