Rus kripto milyarderinin korkunç sonu: Fidye için kaçırdılar cesedini çöle gümdüler

Finansal dolandırıcılık suçlamasıyla kısa bir süre cezaevinde kalan, Rus kripto milyoneri Roman Novak, 2023 yılında Dubai'de "Fintopio" adlı kripto para transfer uygulamasını kurdu. Telegram kurucusu Pavel Durov'un çevresinden bilgi aldığını iddia ederek token satışlarında sahte vaatlerde bulunan Novak, kısa süre içerisinde yatırımcılardan 500 milyon dolar topladı.

YATIRIM BULUŞMASI KABUSA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz Ekim ayında Rus kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi Anna, bir grup yatırımcıyla buluşmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Khatt kentine geçti. İddiaya göre göl kenarındaki bir otoparkta şoförünün kullandığı otomobilden inen çift, burada kendilerini yatırımcı gibi tanıtan kişiler tarafından zorla başka bir araca bindirilerek kaçırıldı.

FİDYE İÇİN KAÇIRDILAR, KRİPTO CÜZDAN BOŞ ÇIKTI

İddiaya göre Rusya-Ukrayna krizinde savaşmış iki paralı asker ve eski bir cinayet masası dedektifi tarafından kaçırılan Roman Novak ve eşi Anna, Hatta bölgesinde bir villaya götürüldü. 3 saldırganın, tek hedefi Novak'ın "milyar dolar değerinde" olduğu düşünülen kripto cüzdanıydı. Günlerce villada işkence gören Novak, baskı altında cüzdanın şifresini verdi ancak hesap boş çıktı. Buna öfkelenen saldırganlar, Novak ve eşini oracıkta infaz etti.

YANILTICI SİNYALLER VE SAHTE MESAJLAR

Çiftten umduklarını bulamayan saldırganlar, Novak'ın arkadaşlarına ve ailesine, "Umman sınırındaki dağlarda mahsur kaldım, 200 bin dolara ihtiyacım var" mesajı yolladı. Bu durumdan şüphelenen aile üyeleri duruma polise bildirdi. Telefon sinyallerini takibe alan polis, çiftin Hatta'dan Umman ve ardından Cape Town, Güney Afrika yönüne hareket ettiğini belirlese de bu sinyallerin kasıtlı olarak saptırıldığı ortaya çıktı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Günler süren çalışma sonrası polis, Novak'ın kredi kartı kullanılarak kiralanan villanın adresini bulmayı başardı. Villaya yapılan baskında çok sayıda kesici, delici alet ve kan izleri tespit edildi. Ancak Novak çiftinin cesedine ulaşılamadı. Cinayetle bağlantılı üç kişi Rusya'nın St. Petersburg, Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yakalandı.

PARÇALAYIP ÇÖLE GÖMMÜŞLER

Saldırganlar, Roman Novak ve eşi Anna'yı öldürüldükten sonra parçalarını farklı noktalarda çöllere gömdüklerini itiraf ettiler. 30 gün süren çalışmanın sonunda çiftin cesetlerine ulaşıldı. Yakalanan üç zanlının, 28 Aralık'a kadar gözaltında kalmasına karar verilirken polis, olayla bağlantılı beş kişi daha arıyor. Novak çiftinin geride küçük yaşta çocuklar bıraktığı, çocukların şu anda anneanne ve dedelerine teslim edileceği belirtildi.