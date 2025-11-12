Son dakika: Şehitlerimiz için dünyadan taziye mesajları

Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini bildirdi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Romanya, Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.





SUDAN

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan hükümeti ve halkı adına Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Burhan, Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ve şokla öğrendik." ifadesini kullandı.

Burhan, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.