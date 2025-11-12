Son dakika: Şehitlerimiz için dünyadan taziye mesajları

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için dünya genelinden taziye mesajları yayımlandı.
NATO
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.
Rutte mesajında, "Hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
İTALYA
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
PAKİSTAN
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gürcistan'da meydana gelen trajik Türk C-130 uçak kazasından büyük üzüntü duydum. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum. Bu acılı anlarında düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.
KATAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.
Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.
KOSOVA
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini bildirdi.
Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında" dedi.
ROMANYA
Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Romanya, Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
SUDAN
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan hükümeti ve halkı adına Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.
Burhan, Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ve şokla öğrendik." ifadesini kullandı.
Burhan, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.
ESTONYA
Estonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi.
Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
LİTVANYA
Litvanya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.
ÜRDÜN
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Başkan Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.
AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.