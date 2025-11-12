Son dakika: Yüreklerimiz yandı! Şehit askerlerin ailelerine acı haber verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
ACI HABER ŞEHİT AİLELERİNE VERİLDİ
Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.
Amasya Merzifon'da görev yapan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) şehadet haberi, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu'ya yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kuyucu'nun şehit haberini alan yakınları da baba ocağına geldi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun evli olduğu öğrenildi.
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu şehit oldu.
Kayseri'de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi.
Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
ŞEHİT ATEŞİ MUĞLA'YA DÜŞTÜ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK'UN AİLESİNE HABER VERİLDİ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok'a verdi.
Öte yandan şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Oğullarının şehadet haberi alan Altıok çifti, şehidin eşinin Kayseri'deki evine gitmek üzere yola çıktı. Komşu ve akrabalar ise aynı evde yaşayan şehidin dedesine taziyede bulundu. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük merkeze bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini anne Şaziye Özcan ve baba Mehmet Özcan'a verdi.
Oğullarının şehadet haberini alınca fenalaşan Özcan çifti, hazırda bekletilen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin oturduğu apartmana ise Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için baba evine akın etti. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu.
Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine haber, İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu.
Mercan'ın şehadet haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Mercan'ın ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.
Azerbaycan'dan havalanan C130 askeri kargo uçağı Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu.
Ongan'ın şehadet haberi, Bilecik'te bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Ongan'ın ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) memleketi Çorum'daki babaevine şahadet haberi verdi.
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şahadet haberini, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde oturan babası Rüştü İbbiği'ne askeri heyet verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.