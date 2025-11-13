Başkan Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağolsun

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Gürcistan'daki kazada şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayarken "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medya konusunda uyarıda bulunan Başkan Erdoğan "Siyaset uğruna bu konuda bile alçalanlara prim vermeyin" dedi. Belediyelerin yüksek emlak vergilerine yönelik harekete geçileceğini söyleyen Başkan Erdoğan çalışmanın TBMM'ye sunulacağını vurguladı.
'HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN'
BAŞKAN Erdoğan, "Kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ÖNCELİKLE millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağımız, ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü" dedi.
'KALBİMİZE GÖMÜYORUZ'
ELİM hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı, Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ı, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Astsubay Üstçavuş Burak İbiğ'i; yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Astsubay Başçavuş İlker Aykut'u, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'yı, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ı, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapçı'yı ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yâd ediyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz; her ne şekilde olursa olsun vatanı için, milleti için, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakârlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur. Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız, peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız şükran borcumuz bulunuyor. 86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
'KARA KUTU BULUNDU'
BAŞKAN Erdoğan, "İnceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'le, ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve işbirliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor. Milletim şundan emin olsun: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum" dedi.
'SABRIMIZI YİTİRMEDİK'
"NASIL meyve veren ağaç taşlanırsa, biz de 23 sene boyunca taşlandık" diyen Erdoğan, "Kimi zaman medya, kimi zaman tetikçi kalemler tarafından, kimi zaman vesayet odakları, kimi zaman terör örgütleri tarafından, kimi zaman da çıkarları tehlikeye giren uluslararası güçler tarafından hedef alındık. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu. Maalesef bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu. Ama biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım sabrımızı yitirmedik, öfkeye kapılmadık, sağduyuyu ve serinkanlılığımızı bir an olsun kaybetmedik. Milletimiz de engin ferasetiyle oynanan oyunları gördü. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteğini ve hayır duasını bizlerden esirgemedi. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, hükümet etmeyi Ankara'ya sıkışıp kalmak sananların aksine, 23 yıldır ülkemizin 81 vilayetine, 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın, oy tercihi ne olursa olsun insanımızın gönlüne girmenin mücadelesi içindeyiz. Şunu burada büyük bir gururla ifade etmek isterim; 23 yıla o kadar çok sayıda eser sığdırdık ki bunların kahir ekseriyetini artık biz bile hatırlamıyoruz. İcraat ve yatırımlarımızı tek tek saymaya kalksak buna değil saatler, inanın günler bile yetmez. Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık, bundan çok daha önemlisi rakiplerimizi dönüştürdük. Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde milli iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete "bidon kafalı" diyen, "göbeğini kaşıyan adam" diyen, "dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?" diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ: 20 ASKERİMİZİN ŞEHADETİ BÜYÜK ACI YAŞATTI
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan hava sahasında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak başsağlığı diledi. Devlet Bahçeli, açıklamasında, kazanın millete büyük bir acı yaşattığını kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır" dedi. Devlet Bahçeli, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddialara karşı uyarıda bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir."
PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
ŞEHİT Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) Büyükçekmece'deki evine acı haber ulaştı. Ailenin yaşadığı siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak çocukluk hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden bir çocuktu" dedi. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Haberi alan baba Kadir Korkmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şehidin kız kardeşinin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
"EVLADIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU"
ŞEHİT Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir, oğlunun 1 sene önce evlendiğini belirterek, "Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi. Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı. Baba Adil Kandemir'in (58) ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, anne Canan Kandemir'in de öğretmen emeklisi olduğu öğrenildi. Şehit Pilot'un Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi.
iZMİR'E ATEŞ DÜŞTÜ
İZMİRLİ Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehit olduğu öğrenildi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.
AZ SAYIDA KÜÇÜK ARIZA RAPOR EDİLDİ
TÜRKİYE'NİN yüreğini yakan, 20 kahraman Mehmetçikin şehadeti ile sonuçlanan uçak kazasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni( TSK) yıpratmak için çeşitli odaklar harekete geçti. Henüz herhangi bir teknik tespit neticelenip paylaşılmamasına rağmen, olayın uçakların eski olması sebebiyle düştüğü iddiasını özellikle sosyal medya üzerinden pompalayan güruh, milletin duygularını manipüle ediyor. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine 1964'te giren C-130 Hercules havacılık tarihinin mihenk taşlarından biri olarak görülüyor. Dünyada yaklaşık 3 bin tane olan uçaklarda kaza kırıma uğrama oranı çok düşük. 250 bin saatte bir kaza rapor edi en nakliye uçakları, tasarımı ile en başarılı kargo uçaklarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs Barış Harekatı dahil, birçok operasyonda kullanılan C 130'larla ilgili TSK tarafından az sayıda küçük arızalar rapor edildi. Uçaklar, sürekli bakıma alınıyor ve uzman ekiplerce gerekli güncellemeler yapılıyor.