İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

Kentte mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'deki Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ve Levent TEM katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Araçlar kilitlenen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.