  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'a ulaştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte araçlar güçlükle ilerledi.

SABAH

Giriş Tarihi:

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

Kentte mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'deki Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ve Levent TEM katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Araçlar kilitlenen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA