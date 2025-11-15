ABD’de F-35 savaş uçağı endişesi başladı

ABD'DE Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışını gerçekleştirmesi halinde Çin'in bu teknolojiyi edinebileceği yönünde endişe duyulduğu öne sürüldü. The New York Times gazetesinin bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışı anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışırken Pentagon'un ilgili istihbarat raporunda konuya ilişkin endişelerin gündeme getirildiği öne sürüldü. Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışına dair anlaşmanın nihai unsurlarının üzerinde çalışıldığı ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in anlaşmayı onaylamasının beklendiği iddia edildi.