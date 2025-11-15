İzmir'de Başkan Ünsal’dan yeni BOSPA kararı! Beklenen haber geldi!

İZMİR Karşıyaka'da pazar esnafının tepkisi sonuç verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, birkaç haftadır gündemde olan Bostanlı Pazaryeri'nde açmayı planladıkları tekstil günleri projesinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Bu konuyla ilgili tehdit edildiğini anlatan Ünsal, projenin yerini değiştirdiklerini ifade etti. Bazı pazar esnafının kamu mallarına zarar verdiğini belirttiği görüntüler hakkında konuşan Ünsal "İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, başkan yardımcısına ulaşıyor 'Ses bombasını biz atmadık deniliyor. Gediz Elektrik bize 'Elektrik arızası var' diye yazı yazdı. Pazartesi tadilata soktuk, 'Olamayacak' dediler.
Bu 50 kişilik grup, pazar alanı kapalıyken geldiler, arabaları içeri soktular. Karşıyaka'nın menfaati için projeden vazgeçmiyoruz. Haftanın yedi günü, daha modern ve çok şık bir yerde projemize devam edeceğiz. Başladığımız işi başka bir mekanda tamamlayacağız" dedi.