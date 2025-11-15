Ortaköy'de zehirlenen aileden 3 kişi hayatını kaybetmeşti: Konakladıkları otel boşaltıldı!

Böcek ailesinden 3 kişinin ölümü ve 2 kişinin daha zehirlenmesiyle ilgili otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor. Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.