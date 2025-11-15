Ortaköy'de zehirlenen aileden 3 kişi hayatını kaybetmeşti: Konakladıkları otel boşaltıldı!

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.
ANNENİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek Taksim İlkyardım Hastanesi'nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.
"AKŞAM SAATLERİNDE MASAL'I HAREKETSİZ BULDUM"
Anne Çiğdem Böcek "Ortaköy Camii'nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik. Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal'ı hareketsiz buldum. Hemen 112'yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım." dedi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı.
Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi Bu çok yönlü faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Bugün olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var.
FIRINCI DA GÖZALTINDA
Böcek ailesinden 3 kişinin ölümü ve 2 kişinin daha zehirlenmesiyle ilgili otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor. Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.