Rüyasında gördüğü şehadet gerçek oldu! Türkiye şehitlerini uğurladı...

Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin naaşları, Türkiye'ye getirildi. Türk bayrağına sarılı cenazeler, dün resmi tören için Mürted Hava Üssü'nde yapılacak alana getirildi. Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda, saat: 09.00'da başlayan askeri törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı. Akabinde de şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.
ANKARA'DA 3 ŞEHİDE VEDA
Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapcı için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve son yolculuklarına uğurlandı. Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasiler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kandemir'in Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda, Şehit İnce'nin ve Şehit Dolapci'nin Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği açıklandı.
SEHADETI RÜYASINDA GÖRDÜ
ŞEHİT Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Kuyucu için Konya Şehitlik Namazgahı'nda, cenaze namazı kılındı. Şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği öğrenildi. Mesajlar yürek burktu. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak `Şehidim` diyerek gözyaşı döktü.
EŞİNİN MONTUNU GİYDİ
ŞEHİT Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kalem Kırdı Camii'nde, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kayseri Şehitliği'ne getirildi. Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.
'SENİN BABAN KAHRAMAN'
ŞEHİT Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Hülya Kaplan, çocuklarına başını dik tutmasını söyleyerek "Dik tutun başınızı, dik tutun yavrum. Sizin babanız kahraman" diyerek ağıt yaktı. Törene ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve şehidin yakınları katıldı.
"BENİ BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN"
HAVA Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılarak, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" ifadelerini kullandı.
BALIKESİR ŞEHİDİNE AĞLADI
ŞEHİT olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnospaşa Cami'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlanan Sayın'ı binlerce Balıkesirli dualarla defnetti.
MUĞLA'DA YÜREKLER YANDI
ŞEHİT Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla'nın Milas ilçesine getirildi. Şehit Kuran için cenaze namazı kılındı, Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi