Rüyasında gördüğü şehadet gerçek oldu! Türkiye şehitlerini uğurladı...

A zerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin naaşları, Türkiye'ye getirildi. Türk bayrağına sarılı cenazeler, dün resmi tören için Mürted Hava Üssü'nde yapılacak alana getirildi. Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda, saat: 09.00'da başlayan askeri törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı. Akabinde de şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.

ANKARA'DA 3 ŞEHİDE VEDA Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapcı için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve son yolculuklarına uğurlandı. Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasiler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kandemir'in Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda, Şehit İnce'nin ve Şehit Dolapci'nin Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği açıklandı.





SEHADETI RÜYASINDA GÖRDÜ

ŞEHİT Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Kuyucu için Konya Şehitlik Namazgahı'nda, cenaze namazı kılındı. Şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği öğrenildi. Mesajlar yürek burktu. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak `Şehidim` diyerek gözyaşı döktü.



EŞİNİN MONTUNU GİYDİ

ŞEHİT Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kalem Kırdı Camii'nde, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kayseri Şehitliği'ne getirildi. Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.