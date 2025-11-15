Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı: Şehidimizin oğlu babasının kıyafetleriyle veda etti...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda siyasinin, şehit ailesi ve yakınlarının, vatandaşların ve Şehit Korkmaz'ın asker arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına bindirilip son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin oğlu ve eşi ayakta durmakta zorluk çekti. Şehit Korkmaz, Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.