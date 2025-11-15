SON DAKİKA: Ortaköy'de zehirlenme faciasında şoke eden gelişme! 2 kişinin daha zehirlendiği aynı otelde damacana su ve ilaçlama detayı!

GIDA İŞLETMELERİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi Bu çok yönlü faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor.

OTEL YETKİLİSİ KONUŞTU: "BİZ OTELİMİZDEN EMİNİZ" Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, 'biz nerede yemek yiyebiliriz diye' Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.