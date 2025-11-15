SON DAKİKA: Ortaköy'de zehirlenme faciasında şoke eden gelişme! 2 kişinin daha zehirlendiği aynı otelde damacana su ve ilaçlama detayı!

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal'ın (3) ile anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ortaköy'de yedikleri yiyecekler sonrası fenalaşan ailenin trajedisi, otelde yaşanan son gelişmelerle bambaşka bir boyuta taşındı.
OTELDEKİ DAMACANA SUYU DETAYI
Böcek Ailesi'nin Fatih'te konakladığı otelde kalan yabancı uyruklu iki turistte zehirlenme şüphesi ortaya çıktı. İtalyan ve Faslı turistler Mustafa Taamart ve Reda Fakhri, mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.Soruşturmayı Derinleştiren Bilgi: Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, turistlerin gün içinde dışarıda aynı yemekleri yediği ancak oteldeyken yeme-içme hizmeti olmamasına rağmen sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Bu kritik detay, soruşturmanın seyrini oteldeki su kaynağına çevirdi.
CİNAYET BÜRO DEVREDE: "DIŞ MÜDAHALE" İHTİMALİ MASADA
İlk bulgularda ölüme neden olabilecek net bir zehirlenme tespitinin yapılamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimali gündeme alınarak, olay Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi ve 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporlarında çocukların iç organlarında zehirlenmeyi işaret eden kesin bir bulguya rastlanmaması, dış müdahale şüphesini daha da artırdı.
GIDA İŞLETMELERİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI
Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi Bu çok yönlü faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor.
OTEL YETKİLİSİ KONUŞTU: "BİZ OTELİMİZDEN EMİNİZ"
Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, 'biz nerede yemek yiyebiliriz diye' Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.
ZEHİRLENMENİN KAYNAĞI OTELDE YAPILAN İLAÇLAMA MI?
Yapılan incelemeler sonucunda otelde Kocaeli'den gelen bir firma tarafından salı günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Zehirlenme vakalarının gıdadan mı yoksa yapılan ilaçlamadan mı olduğu henüz netlik kazanmazken incelemeler sürüyor.