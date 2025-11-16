Başkan Erdoğan: Depremzedeleri yalnız bırakmadık

Başkan Erdoğan, dün katıldığı 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün, Anadolu irfanının sembol şehirlerinden biri olan Adıyaman'da, devletimizin gücüyle milletimizin dayanışmasının nasıl tek yürek haline geldiğine tanıklık ediyoruz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını hep birlikte teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZE KARŞI KIŞKIRTTILAR'

"Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti, mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık. Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk."

'YENİDEN AYAĞA KALKIYORUZ'

Erdoğan, "Bir yandan kardeşlerimizi yeni evlerine kavuşturuyor, diğer yandan depremden etkilenen tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Eylül ayında Malatya'da 304 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi konutlarımızın yüzde 78'ini tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını Adıyaman'ımızda teslim ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk.Bugün Adıyaman'ımızla birlikte Malatya'mızda 21 bin 760, Hatay'ımızda 11 bin 320, Kahramanmaraş'ımızda 6 bin 523, Gaziantep'imizde 3 bin 834, Şanlıurfa'mızda 644, Elazığ'ımızda 354, Osmaniye'mizde 214, Tunceli'mizde 97, Sivas'ımızda 79, Bingöl'ümüzde 62, Diyarbakır'ımızda 50, Kayseri'mizde 15, Adana'mızda 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 yuvamızı daha teslim ediyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN 4 AYLIK BEBEĞİ SEVDİ

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu. Bebeği kucağına alıp seven Başkan Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.