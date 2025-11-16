Kabine toplanıyor! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek? İşte masadaki konular...

Son dakika: Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen nokta başta olmak üzere Gazze'deki insanlık dramı ve ekonomiye ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Süreçte bugüne kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Terör örgütlerinin Türkiye sınırları içinde hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılması, Örgüt bağlantılı yapıların çökertilmesi, Güvenlik birimlerinin sahadaki gözlemleri ve yeni istihbarat raporları, Sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları kabinenin ana başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin, terörle mücadelede kararlı çizgisinden taviz vermeden "tam tasfiye dönemine" geçiş yapması için planlanan adımların masada olması bekleniyor.