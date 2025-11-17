Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK, İmralı'dan yapılan çağrı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda örgütün Türkiye'den tamamen çekileceğini açıklamıştı.

Kandil'de açıklama yapan PKK/KCK, Türkiye'den çekilmeye başladıklarını duyurmuştu. Türkiye'den çekilen 25 kişilik grup da açıklama sırasında yer almış ve açıklamayı KCK'nın yöneticilerinde terör örgütü lideri Sabri Ok yapmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ZAP BÖLGESİNDEN DE ÇEKİLDİ

Silahlı örgüt mensuplarının tamamını Türkiye'den çektiklerini hatırlatan PKK, sınır bölgelerindeki çatışma riskini gidermek için de harekete geçtiklerini açıkladı. Terör örgütü PKK, Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu.

SINIRDAN UZAK NOKTAYA ÇEKİLECEK

Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarının Türkiye sınırına uzak bölgelere gideceği ifade ediliyor. Teröristlerin ağırlıklı olarak Kandil bölgesinde kalacakları belirtiliyor.