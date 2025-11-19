11 milletvekilinin fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında olduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dosyalarda CHP'den Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DEM Parti'den Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da isimleri yer aldı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.