AK Parti’de İmralı ziyareti gündemi

TBMM'de yarın yapılacak AK Parti kapalı grup toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusu ele alınacak.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oylanacak. Bu oylama öncesi TBMM AK Parti Grubu da yarın kapalı toplantı gerçekleştirecek. Toplantı, saat 15.00'te yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık edeceği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılacak.