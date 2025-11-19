Bahçeli’den tarihi çıkış: Gerekirse İmralı’ya giderim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin, tarihi bir fırsat olduğunu belirten Bahçeli, "Ülkemizin makus talihi değişecek, üzerimizde hesap yapan menfur emeller boşa düşecek, Türk milleti kalıcı bahar havasına kavuşacak" diye konuştu.

"GÖZ KIRPMAM, İPE UN SERMEM"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son düzlüğe girdiğini belirten Bahçeli, "Yasal, hukuki, demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kararı. İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemel. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin tartışmalarına nokta koyulmalı. Terörsüz Türkiye hedefinin hayat bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacak. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim" dedi.

İBB'DE YÜZYILIN YOLSUZLUĞU

Partililere seslenen Bahçeli, "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" sorusuna alkışlanarak cevap alınca "İşte milletin öz kararı budur" çıkışını yaptı. 20 askerin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili konuşan Bahçeli, "Üzüntümüz taşkın ve tarifsiz. Bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacak, bütün ihtimaller incelenecek. Maksatlı yorumların iyi niyetten mahrum olduğu açık. Kara kutunun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak kaza-kırım heyetinin rapor formatında hazırlayacağı çalışmalarının sonuçlanmasını sabırla beklemek lazım" dedi. İBB iddianamesi hakkında değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Yargılama hızla tekemmül ettirilmeli. En başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmeli. İBB'yi saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi, duruşma etapların doğrudan takip edilmesi hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecek. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici teşebbüsün içine girildi. Zanlılar belli. İBB'yi örümcek ağı gibi saran yüzyılın rüşvet, yolsuzluk damarını kesip atmak hususunda sonuna kadar cesur olmalıyız" diye konuştu