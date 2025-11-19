Emine Erdoğan: “Ailenin temeli güçlüyse geleceğe güvenle bakılır”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Zirvenin, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Emine Erdoğan, bu anlamlı buluşmaya öncülük eden Nausediene'ye teşekkür etti. Emine Erdoğan, "Nasıl ki kökleri çürüyen bir ağacın, ayakta kalması mümkün değilse aile kurumunun, temellerinin zayıfladığı bir toplum da geleceğe güvenle bakamaz. Bu nedenle ülkemizde konut edinme ve evlilik kredileri, çalışan anne ve babalar için doğum izni, kreş desteği, esnek çalışma saatleri, anneler için süt izni ve bilinçlendirme kampanyaları gibi birçok hizmetle gençleri ve aileleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.