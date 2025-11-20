23 yılda 821 binden fazla öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşların 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Tekin, eğitim çok katmanlı bir hüviyete sahip olduğunu belirterek, "Bu çok katmanlı yapı içerisinde yapay zeka ve veri temelli araçlar ölçü ve mahrumiyet ülkeleriyle kullanıldığında öğretmenin rehberliğini takviye eden erişimi genişleten ve karar süreçlerine saha kaynaklı öngörü kazandıran imkanlara dönüşür. Bu zeminde hedef öğrenciyi dar meslek kalıplarına hapsetmeyen, değişen dünyada kalıcı kıymeti olan etkili okuryazarlık öğrenmeyi öğrenme, güçlü muhakeme, problem çözme ve değer temelli karar almak gibi becerilerle donatmaktır. Bu sebeple eğitim politikası içerik üretiminin yanında mevcut ya da muhtemel belirsizlikler karşısında insanımızın ve toplumu koruyacak bir bağışıklık sistemi oluşturmayı da üstlenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bilinçte hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nden vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister. Veciz sözünü esas alarak eğitim sistemimizi güçlendirme yönündeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Eğitimi temel insan haklarını, insan onurunu ve adaleti önceleyen, öğretmenin itibarını ve yetkinliğini yükselten, öğrencinin anlamlı öğrenmesini derinleştiren ve velinin güvenini güçlendiren bir kamusal ödev olarak konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

23 YILDA 821 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN ATANDI

Tekin, şöyle konuştu:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 267 bin 145 derslik varken 2024-2025 eğitim öğretimi bu sayı 753 bin 571'e ulaştı. 2002 -2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir milyon 34 bin 564'e yükselmiştir. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde sekseni bu dönemde atadık. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 357 öğretmen ataması gerçekleşti. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 23 yirmi üç olmuştur.

Orta öğretimde de benzer bir iyileşme söz konusu olmuş. 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 20 olmuştur. İlk öğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında 28 iken 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 15, orta öğretimde ise 18 iken 11 olmuştur. Bu göstergeler bu okullaşma göstergeleri uluslararası kıyaslamalara baktığımızda da OECD'nin bir bakışta eğitim 2025 raporunda da aynı şekilde övgüyle yerini almıştır."

MATEMATİK PERFORMANSINDA EN İSTİKRARLI İKİ ÜLKEDEN BİRİSİYİZ

Tekin, PISA verilerini değerlendirerek, "Üyesi olduğumuz OECD'nin PİSA araştırması bunlardan bir tanesidir. OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PİSA 2022 raporuna göre ülkelerin uzun dönem performansları incelendiğinde son 20 yıllık dönemde matematik alanında performansını en istikrarlı şekilde artıran iki ülkeden birisi hem bilimleri alanında ise performansını artıran dört ülkeden birisi olmuştur. Benzer şekilde son on yıllık süreçte de Türkiye her iki alanda da iyileşme gösteren az sayıda ülkeden birisi olmuştur. Ülkemizin PİSA okuma becerileri alanındaki puan 2023 yılında 441 iken 2022 yılında 456 olmuştur. Böylece öğrencilerin okuma becerileri alanındaki performansında anlamlı bir artış gerçekleşmiş ve uluslararası ortalama olan 435'in üzerine çıkmıştır" şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE 865 OKUL 13 BİN DERSLİK TAMAMLANDI

Deprem bölgesindeki faaliyetlerden bahseden Tekin, "Eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okul, 119 bin 200 derslikte yürütülmekte idi. Deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul yüz, 109 bin 401 derslik hasarlı az hasarlı ya da hasarsız, bin 295 okul ve 9 bin 799 derslikse kullanılamaz hale gelmiştir. Yani yaklaşık olarak 10 bin dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiştir. Yerlerinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamındaysa bugüne kadar 865 okul 13 bin 321 dersliğin yapımı tamamlanmış, az hasarlı yaklaşık 84 bin dersliğin onarımı tamamlanmış, orta hasarlı 219 okul, 2 bin 776 derslik güçlendirilmiştir" dedi.