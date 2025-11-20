CHP'li vekiller kazan kaldırdı: Özel'e isyan mektubu!

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddiaları, partiyi bir kez daha ikiye böldü. CHP yönetiminin, adı soruşturmalara karışan partilileri sorgusuz sualsiz savunmaya çalışması, iç muhalefette isyan dalgası başlattı.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen vekiller, Özgür Özel'e mektup yazarak, mahkemelik olan isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep etti. Ortaya çıkan mektupta, soruşturma süreçlerine ilişkin "Saha çalışmalarımızda halk tarafından bizlere ısrarla sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.
EKREM İMAMOĞLU VURGUSU
CHP'nin kuruluş değerlerine bağlı olduklarını belirten imzacılar, Özel'den "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizleme" çağrısında bulundu.Vekiller, Özel'e 3 farklı taleplerini iletti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere isim vermeden gönderme yapılan metinde, "Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması" çağrısında bulunuldu.
"İTİRAFÇILARI ATMALIYIZ"
Bir diğer başlıkta, "İtirafçı ya da iftiracı konumdaki kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişiklerinin kesilmesi" talebi dikkat çekti. Metinde, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı rüşvet iddialarına karışan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'a da gönderme yapıldığı görüldü. Aziz İhsan Aktaş'ın Bulut ve Karabat'a iftira attığı öne sürülen bölümde, parti yönetiminin Aktaş'a 'iftira davası' açması istendi. Genel merkeze yakın isimler ise söz konusu mektuba imza atan vekil sayısının 10 ile sınırlı kaldığını savunuyor. Söz konusu vekillerin arasında; Deniz Demir, Sevda Erden Kılınç, Hasan Öztürkmen, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Rıfat Nalbantoğlu gibi isimlerin yer aldığı bildirildi.