CHP'li vekiller kazan kaldırdı: Özel'e isyan mektubu!

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen vekiller, Özgür Özel'e mektup yazarak, mahkemelik olan isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep etti. Ortaya çıkan mektupta, soruşturma süreçlerine ilişkin "Saha çalışmalarımızda halk tarafından bizlere ısrarla sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU VURGUSU

CHP'nin kuruluş değerlerine bağlı olduklarını belirten imzacılar, Özel'den "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizleme" çağrısında bulundu.Vekiller, Özel'e 3 farklı taleplerini iletti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere isim vermeden gönderme yapılan metinde, "Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması" çağrısında bulunuldu.