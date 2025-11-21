AK Partili Böhürler’den CHP’ye ‘İmralı’ tepkisi: Siyasi bir turnusol kağıdı olacak

AK Partili Ayşe Böhürler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CHP görüşünü temsil eden Akis Dergisi'nin 19 Ocak 1963 tarihli sayısı Adnan Menderes için "adam asılmayı yerden göğe hakketmiş" diye çıkmıştı!

Bugün CHP müzmin bir muhalefet partisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarihi bir dönüm noktasında, algı yollarında ki tıkanıklığın CHP'nin siyasal iletişim kabiliyetini yok ettiğine şahit oluyoruz.

Öyle ki; CHP, çözüm yerine karmaşa üreten bir noktada durduğunu bir kez daha gösterdi. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyip çözüm için sunulan imkânlardan her birine "Hayır" demesi, kendi iç çelişkisini komisyona açıkça tarif etti. Alternatif teklif getirmemesi de hukuk temelinde konuşarak terörün sonlandırılmasının karşısında durduğunun göstergesi.

Kürtler ve tüm etnik gruplar bu ülkenin asli unsurlarıdır. CHP'nin tavrı, bu meselede inisiyatif alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında sadece dağınıklık üretiyorlar.

Üstelik bugün İmralı'ya gidecek heyete isim vermemek, CHP'nin 1990'lardan bugüne savunduğu "teröre karşı siyasetin kanalları açık olmalı" çizgisiyle de çelişmektedir. Bu dağınıklığı çözecek olan Meclis'tir, milletin ortak iradesidir. Milletin temsilcileri olarak bizler ülkemizin geleceğinin kardeşlikle ancak tesis edileceğine inanıyoruz.

CHP de artık elini taşın altına koymak zorunda. Aksi takdirde devletin ve milletin geleceği için ilişkin önemli meselelerde bütün inisiyatifini kaybedecektir.

Terörsüz Türkiye yolculuğunda siyasal turnusol kağıdına kimin ne yazdığına bakıyoruz.