Bakan Tekin’den CHP’li vekile: Sana sıfır verdim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalif vekiller ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında "not-karne" tartışması yaşandı. CHP'li Veli Ağababa'nın "Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size" sözlerine yanıt veren Bakan Tekin "Karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediklerinin yüzde 99'u yalan" dedi. Bakan Tekin'in ders niteliğindeki sözleri karşısında afallayan CHP'liler, yeni bir tartışma yaratma çabasına girişti. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise " Böyle başlayamayız" karşılığını verdi.