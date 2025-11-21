Bayraktar Kızılelma simüle atışta tam isabet sağladı

TÜRKİYE'NİN ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 savaş uçağının katıldığı simüle atış testinde tam isabet sağladı. F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği 'Hedef uçak' görevini üstlendi. Test kapsamında insansız savaş uçağı, Aselsan tarafından geliştirilen Murad AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarıyla hedefe kilitlendi. Ardından Gökdoğan Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar Kızılelma, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava muharebesi için önemli bir adım attı.