Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU ZİYARET İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLARI DAHA DA GELİŞTİRECEK"

"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir.

İŞTE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.