Suça sürüklenen çocuk komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini incelemek üzere Araştırma Komisyonu kuruldu. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüge girdi.

Buna göre TBMM'nin, "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre, komisyonu 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.