10 Kasım eleştirilerine Bakan Tekin’den cevap

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatile denk getirilmesiyle ilgili eleştirilere karşılık verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tekin, "10 Kasım'ı ara tatile denk düşürmek gibi niyetimiz yok. Geçen yıl 10 Kasım pazar gününe denk gelmişti. Onu da mı biz yaptık? Önümüzdeki yıllarda bu konuya daha çok dikkat edeceğiz. Kesinlikle art niyet yok. 4-8 Kasım haftasında Atatürk'ü anma etkinliklerinin yapılmasıyla ilgili yazı gönderdik. Bir siyasi parti 'Biz parti olarak okulda etkinlik yapacağız' dediğinde, bizim müdahale etmemiz gerekliydi" diye konuştu.