4 yıl önce yola çıktılar! Köpeği ile Türkiye’yi gezip fidan dikiyor

Orman yangınlara dikkat çekmek amacıyla 4 yıl önce yola çıkan Ömer Özer, "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla Türkiye'yi gezerek her kentte fidan dikiyor. Özer, 77. il olan Burdur'a gelerek fidanın toprakla buluşturdu. Ülkede yaşanan orman yangınlarının ardından Manisa'dan 5 Eylül 2021'de doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için, 'Yoldaş' isimli köpeğiyle yürüyüş başlatan Ömer Özer, Burdur'da Burdur Lisesi bahçesine fidanı dikti. Özer, Burdur'da bir süre vakit geçirdikten sonra sıradaki hedefi olan Denizli'ye doğru yola çıkacak.

NESİLLERE AKTARACAK

Seyahatindeki hedefi anlatan Ömer Özer, "4 yıldır yürüyerek Türkiye turundayım ve her gittiğim şehre bir fidan dikerek doğanın sessiz çığlığını gelecek nesillere duyurmak adına yola çıktım. Manisa'dan yola çıktım, yürüyerek Türkiye turuna 2021'deki orman yangınlarından etkilenerek başlamıştım" dedi.