Süreç komisyonu İmralı’ya gidiyor

MİLLİ Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' gündemiyle dün toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'Evet' oyu verirken, DSP, HÜDA-PAR, DP 'Hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını açıklarken, komisyonda kalmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'Evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığına isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP'e teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bugün TBMM'de grubu bulunan partiler Meclis Başkanlığı'na İmralı heyetinde yer alacak isimleri bildirecek. MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek isimler ise belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına ben gideceğim" dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisini heyette Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in temsil edeceğini açıkladı.