Akın Gürlek’i hedef almıştı! Özgür Özel’e hakaretten 150 binlik tazminat

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel 4 Haziran günü Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında "Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TAZMİNAT

Akın Gürlek avukatı aracılığıyla Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Akın Gürlek'in uzun yıllardır özveri ile yürüttüğü meslek hayatında başarıları ile temayüz ettiği, Ağır Ceza Mahkemesinde üstlendiği başkanlık görevi gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olduğunu, verdiği kararlardan memnun olmayanlar tarafından, Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve Bakan Yardımcısı olduğu dönemde zaman zaman hedef haline getirildiğini anlatıldı.

İLK HAKARETİ DEĞİL

Özgür Özel'in söz konusu mitingde açıkça tehdit ve eleştiri sınırları aşan hakaretler ettiği ve bu konuşmanın televizyon ve İnternet aracılığı ile milyonlara ulaştığı vurgulanan dilekçede, Özel'in tehdit ve hakaretlerinin ilk olmadığı aynı şekilde söylemlerine devam ettiği kaydedildi.

150 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kabulüne, Özgür Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay kararlarının yer aldığı gerekçede, "Kişilik hakkı, kişinin duygusal, bedensel ve ruhsal bütünlüğünün hukuk tarafından korunması gereken bir hak olup, hakkaniyet ve küçük düşürücü sözler doğrudan kişinin ruhsal bütünlüğüne ve sosyal değerlerine saldıran en ağır hukuka aykırı eylemlerdendir" denildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR"

İfade özgürlüğünün sınırsız olmadığına değinilen kararda, Özgür Özel'in sarf ettiği sözlerin kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil edici mahiyette olduğuna değinildi. Gerekçeli kararda, Akın Gürlek'in yargısal faaliyetleri kapsamında soruşturma yürütebildiği, hesap sorma ve soruşturma yetkisinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait olmadığı vurgulandı.