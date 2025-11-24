AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesindeki ESHOT'u örnek göstererek, her yıl milyarlarca lira zarar eden ESHOT bütçelerine siyaset yapmadan destek verdiklerini belirtti. CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün İZBAN üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt veren Saygılı, "Sayın Çağatay Güç, dersinize hiç çalışmamışsınız! İZBAN ticarethane değil, sosyal devletin gereğidir! Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde toplu taşıma bakkal defteri hesabı ile yönetiliyor?" dedi.

'BU BİR ZİHNİYET İTİRAFIDIR'

Saygılı, "Dün sahiplendiğiniz projeye bugün 'yönetemiyorum, istemiyorum' demek, sizin zihniyetinizin acziyetinin itirafıdır! Bu proje, devletin desteğiyle ayakta durmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hat kirası ve enerji zamlarını enflasyonun altında tutmuş; kiraya yüzde 24 artış yaparken enerji birim fiyatına dokunmamıştır. Siz ise kalkmış, sadece bilet geliriyle maliyet kıyaslayıp İzmirliyi kandırmaya çalışıyorsunuz" dedi. Saygılı, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı; "2025 verileri ortada: İşletme giderlerinin sadece yüzde 20'si hat kirasıdır. Yüzde 60 ise personel giderleridir! Daha iyi anlamanız için söyleyelim, İZBAN gelirinin yüzde 113'ü personele gidiyor. Yani kazanılan her 100 TL, maaşları bile ödemeye yetmiyor."