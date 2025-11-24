Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Ankara’da

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sn dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

DHA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyeret eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Başkan Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

