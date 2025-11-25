AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir taviz ve pazarlık yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği sosyal konut projelerimizi sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturma olarak görülmemeli. Dünyadaki konut sıkıntısı şehirlerde eşitsizliklere neden olduğu göz önüne alındığında Türkiye dünyadan pozitif ayrışan işlere imza atıyor.

KADINA ŞİDDET TOPLUMA ŞİDDETTİR

Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Burada bulunan erkek muhabir arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Bunu bir farkındalık oluşturmak açısından başlatılan bir kampanya. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor.

YAPAY ZEKA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BİTİRMEZ

Buradan bir kere daha bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hayat rehberi öğretmenlerimiz. Sadece bilgi öğretmen açısından değil iyi kötü bakımından rol model olma konusunda da son derece önemli. Yapay zeka ile hangi meslekler yok olacak diye tartışmalar vardı. Bence okuduğum kitaplarda temel bir yanlış yapılıyor. Okulun önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını söylerken öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğini anlamamak demektir.

Yapay zeka öğretmenliği bitirmez. Öğretmenlik mesleği sadece bilgi aktarımı değildir. Öğretmenlerimizin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde hayat rehberlerimiz olan öğretmenlerimizin, onların bilgeliklerini, yol göstericiliklerinin daha çok ihtiyaç duyulacak alandır. Medeniyetimizi korumak için hayat rehberlerimize daha çok ihtiyaç duyacağız.

AFRİKA KITASI DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

Bu G20 zirvesi bir takım özellikleri olan zirveydi. Afrika kıtasında ilk defa bu formatta zirve yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Barbarlıkla, sömürgecilikle anılanların refahı paylaşmada bu kadar cimri davranmasının altını çizmek gerekiyor. Afrika ile eşit ve adil ortaklık mottosunda çok daha fazlasını hak eden bir kıta.

O ülkeler oraya bakarken yer altı ve üstü kaynakları görüyor, biz ise insanlığı görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın oradaki konuşmaları ile, ortaya koyduğu irade ile gurur duyduk. Küresel eşitlik açısından, bu işler yapılırken bu işler yapılırken en dengeli işleri ortaya koyan ülkeyiz. Dünyadaki gelişmeler refahtan yüksek pay alanlar öyle uyuşmuş ki eşitlik ve dayanışma ilkelerinden bu refahtan en fazla payı alanlardan bazıları sürekli dayanışmadan bahsediyor. Küresel güvenlik sisteminin dengeleri bozulunca o tepeden bakma bu sefer başka türlü talepkarlığa dönüşmüş durumda. Sayın cumhurbaşkanımızın temaslarında ortaya çıkan şu, onun dünyada yükselttiği dengeli sesin, arabuluculuğundaki liderliğin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdiler. Cumhurbaşkanımız hem bu zirvede hem MKYK'mızda Gazze konusuna özel yer verdi. İsrail'in ateşkesi ihlal eden davranışlarının altını çizdi. Bir ateşkes var ama her gün ihlal ediliyor. Ateşkes son derece kırılgan bir noktaya gelmiştir ve bu Netanyahu'nun emirlerinden dolayı bu noktaya gelmiştir.

HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Hedefimiz terörsüz Türkiye. Ülkeler, terörü ülke gündeminden çıkarmak için güvenlik güçlerini kullandıkları gibi, hukuku da kullanırlar. Bizim iktidarımızdan önce de terör örgütünün tasfiyesi için yasalar hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada hukuk çerçevesinde adımlar atılmaktadır.

SÜRECİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bugün geldiğimiz noktada hukuk devleti imkan ve kabiliyetleri ile yaklaşımlar yapılmaktadır. Odak terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Biz bütün tabloyu görerek devletin hem sert güç unsurları ile hem yumuşak güç unsurları ile hareket ettik. Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama onun dışına çıkıp herhangi bir yöntem önerisi olmayıp reddiyeci tavırla gayri meşru şekilde süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla da mücadele ederiz. Takip ettiğimiz yol, kendi egemenlik alanı içindedir. Büyük milletimiz müsterih olsun devletimizin nitelikleri konusunda pazarlık söz konusu değildir. Bunu herkes kendi bulunduğu yerden bu meseleye verdiği desteği ülkemizin birliğine dirliğine verilmiş bir destek olduğunu unutmamalıdır.