Başkan Erdoğan: Kadına yönelik saldırılar en başta aileye vurulmuş menfur bir darbedir 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılan Başkan Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetin, bir insanlık suçu olduğunu dile getirdi. Kadınların huzurunun aileyi olumlu etkilediğini belirten Erdoğan, "Kadına yönelik saldırılar en başta aileye vurulmuş menfur bir darbedir" dedi.









Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı. Konuşmasına başlarken kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, aynı şekilde şiddete uğramış, yaşadığı travmalar sebebiyle sıkıntı çekmiş, kadınlık onuru incinmiş tüm kadınlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"MÜCADELEDE ÖN SAFTAYIM"

Erdoğan, "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı, gerekse iki kız evladı babası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. Eşref-i mahlukat olan insana, hele hele kadına ve çocuğa karşı şiddet, bir insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatı paylaştığı kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez. Önce insan diyen, devlet felsefesinin temeline insanı yerleştiren, özellikle de cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak böylesi bir tavır zaten bize yakışmaz. Bu konuda siyasi hayatım boyunca büyük bir hassasiyet ve kararlılık içinde oldum. İnşallah bundan geri adım atmayacağız" dedi.