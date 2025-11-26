Devlet Bahçeli: Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisinin İmralı olduğunu dile getiren Bahçeli, "TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar, bu karar doğrultusunda MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişme. Milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KORKANLAR HAYATI SEYREDER"

Bahçeli, "CHP ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık böylesi ağır sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık felaket götürür. Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız" dedi. Şaibeli muhalefet zihniyetinin ne söylediğine bakmadıklarını belirten Bahçeli, "Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Neymiş, bizi yargılayacak, hesap soracaklarmış? Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükûnet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" şekliden konuştu. İsrail'in bölgemizdeki soykırım ve şiddete dayalı provokasyonlarına dikkati çeken Bahçeli, "10 Ekim ateşkes kararını inatla ihlali, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ABD Başkanı'nın hazırladığı 28 maddelik planıyla sözde sona erdirme çabaları, mücavir coğrafyalardaki kutuplaşma ve kamplaşmadaki sertlik, yeni bir küresel çatışma denkleminin kurulma çalışmaları bize iç cephemizi sağlam esaslara bağlamayı mecburi kılıyor" dedi.