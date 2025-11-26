RTÜK Başkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Daniş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Daniş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret ettik. Görsel-işitsel medya alanındaki güncel gelişmeler ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik değerlendirmelerimizi verimli bir sohbet ortamında ele aldık. Ülkemizin iletişim kapasitesini güçlendiren, yaptığı başarılı çalışmalarla stratejik iletişimden kamu diplomasisine, Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilininden, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi faaliyetlerine kadar pek çok alanda örnek bir kurumsal duruş sergileyen İletişim Başkanlığımızın yaklaşımını yakından dinlemek bizim için değerliydi. Sayın Başkan'a nazik kabulleri ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.