Antalya Büyükşehir'deki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! Alanya'ya uzandı: İki dövizciye gözaltı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması Alanya'ya uzandı. soruşturma Alanya'ya da sıçradı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen paraların döviz büroları aracılığıyla aklandığı ve bu paranın bir kısmının da altına çevrildiği iddiaları gündemde.









İddialara göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bazı firmalar, hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet vermişti.

Bu paraların döviz büroları üzerinden aklanmaya çalışıldığı, bir kısmının da altına çevrildiği ileri sürülmüştü.