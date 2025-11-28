Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda "Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz özverili şekilde çalışıyor.

Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Eskiden devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı. Kendisini kanunların üstünde görenler nedeniyle yanlışlardan dolayı ciddi zorluklarla karşılaştık.

Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetkiden ziyade milletimizin vicdanında edindikleri yerden geliyor. Vatandaşın gönlündeki yeri pekiştirmeliyiz.

Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız.

"DEVLET VE MİLLET BAĞINI GÜÇLENDİRDİK"

Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

Yeni araçlarımızın zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerimizin başarılı ifasında sizlere yardımcı olacağına inanıyorum

Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik