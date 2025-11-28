İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir’de konuştu: Sanal bahis çağımızın vebası

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Sanal bahis, alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılık. Çağımızın bir nevi vebası olan bu bağımlılık, sizde var olan 'maddi ve manevi cevheri' bir bir azaltıyor, yuvaları dağıtıyor, intiharlara sürüklüyor" dedi. "Dijital dönüşüm büyük fırsatlar getiriyor. Ama dikkat etmezsek büyük riskler de taşıyor" diyen Bakan Yerlikaya, gençlere "Siber dünyanın karanlık dehlizleri, her geçen gün daha da derinleşiyor. Deepfake ile insanın onuru hedef alınıyor. Sanal kumar ile gençlerin emeği, zamanı, aklı çalınıyor. Görünür âlemin çapını biliyoruz; ama siber âlemin çapını bilmiyoruz. Görünmez bir alem var ve sürekli büyüyor. O yüzden hangi odalarda takıldığınıza, hangi içeriklere maruz kaldığınıza dikkat edin" uyarısında bulundu.

TRAFİK KÜLTÜRÜ GENÇLERLE OLUŞACAK

Sanal bahis şirketlerinin özellikle gençlerin hesap numaralarını kiraladığını dile getiren Yerlikaya, "Cazip bir ücret ödüyorlar ve milyonlarca lira sizin hesabınızdan gelip gidiyor. Artık o hesap sizin değil ama sorumluluk sizin. Böyle bir teklif gelirse itibar etmeyin, hemen bize bildirin" dedi. Yeni Trafik Yasası teklifinin yakında Meclis'e geleceğine de değinen Yerlikaya, "Her gün 17 vatandaşımızı trafik kazalarından dolayı toprağa vermek vicdanımıza ağır geliyor. Yasa onaylandığında direksiyon başındaki herkes daha sorumlu davranacak. Amaç ceza kesmek değil, trafik kültürü oluşturmak. Trafik kültürünü de gençlerle oluşturacağız" ifadelerini kullandı.