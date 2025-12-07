Devlet Bahçeli: Provokasyonlar bizi yıldıramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen, Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, kritik mesajlar da verdi. Bahis iddialarına değinen Bahçeli, "Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu" dedi.

YÜZYILIN YOLSUZLUĞU İBB

Bahçeli, "Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımıza haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, habaseti hamasetle, hakareti ucuzlamış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlak krizi değil midir?. Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayrimeşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?" diye konuştu. Yeni nesil çetelerin etrafa korku saldığını dile getiren Bahçeli, "Çocuk yaştaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz şekilde düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi emanetindeki altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak, her düzey ve derecede emanete ihanet etmek bir ahlak krizi değil midir?" dedi.

"TEK YÜREK OLMALIYIZ"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimine odaklıdır. Bazı provokatif çıkışlara, siyonist-emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkanıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyor, tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOZKURT OLARAK KALACAĞIM"

BAHÇELI, "4 Aralık'ta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19'uncu toplantısında İmralı'nın, adaya giden milletvekili heyetine yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamaları bizi yıldıramayacak. Bozkurtluğuma gelince, ben elbette bir bozkurdum, ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Yalnızca filli silahların değil, zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?" şeklinde konuştu.