İletişim Başkanlığı’ndan o iddialara yalanlama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır." dedi.

Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir.

