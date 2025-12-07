Rusya: Terör eylemlerine karşı Ukrayna’yı vurduk

RUSYA Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına, askeri amaçlarla kullanılan liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ve 116 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.