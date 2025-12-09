‘Öldü’ denildi, mezarlık yolunda ağlamaya başladı: Aileden savcılık kararına itiraz

Adana'da öldü denilen bebeğin, defin için götürüldüğü sırada ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. Beş aylık hamile Melek Sert, 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün ise yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.
BEBEK ÖLDÜ DEDİLER
Melek Sert'in durumu, 2 Ocak saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert'in karnındaki beş aylık bebek, normal doğumla alındı. İki çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.
KEFENİ AÇINCA YAŞADIĞINI GÖRDÜ
Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Yedi gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek, burada yaşamını yitirdi. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.
SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ
İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sert ailesi, karara itiraz etti. Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürme sürecini anlatan Hasan Sert, "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi" dedi.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
"Çocuğumu doğumda yaşadı, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip, teslim ettiler" diyen Sert, "Yaşadığı fark edilip, kuvöze alınsa belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp, yaşamadığını kontrol etmeyen ya da yaşadığını anlamayan sağlık personelinin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru? Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edip, tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.