Uyuşturucu ve fuhuş şebekesinin mağdurları iğrenç ağı ifşa etti! Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı ifade edilen tutuklama kararında, Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları fikir ve eylem birliği içerisinde, iştirak halinde işledikleri ifade edildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Kararda şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine de yer verildi.

İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ....

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek iddiaların çok çirkin olduğunu söyledi. Ebru A. isimli kişiyle bir dönem flört ettiklerini ancak bitirdiklerini söyleyen Ersoy, "Arkadaşlarım ile Ebru A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım" dedi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp serbest bırakılan Show TV spikeri Meltem Acet'in Ulus'ta bulunan eve hiç gelmediğini aktaran Ersoy, "Ebru A.'nın kız kardeşi Ezgi A.'yı tanımam ancak ablasından dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir" dedi.

Ersoy, "Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. Bahar Kılıç ise İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. Melda D. ise TRT World'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolay sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır" diye konuştu.